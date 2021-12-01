В ДТП недалеко от Сочи пострадали четыре работника скорой

Водитель, спровоцировавший автоаварию с участием скорой помощи на территории Большого Сочи, задержан. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Ирина Волк.

"Вечером 30 ноября на федеральной территории "Сириус" на пересечении улиц Каспийской и Энергетиков произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель иномарки столкнулся с автомобилем "скорой помощи". Бросив поврежденную автомашину, он скрылся с места происшествия", - цитирует Волк "Интерфакс".

Она отметила, что в результате происшествия госпитализированы четверо человек, которые находились в машине скорой помощи.

Сотрудники ОМВД РФ по федеральной территории "Сириус" задержали предполагаемого виновника аварии в Хостинском районе города. Им оказался 33-летний житель поселка Мацеста.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").