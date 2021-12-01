Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян встретятся в Стокгольме

Министры иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и Армении Арарат Мирзоян завтра встретятся в Стокгольме в рамках министерской конференции ОБСЕ.

Об этом заявил представитель внешнеполитического ведомства Евросоюза Люк Пьер Девинь, пишет Trend.

Напомним, 28-я встреча Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе пройдет 2-3 декабря в столице Швеции. Она проводится по приглашению действующего председателя ОБСЕ, главы МИД Швеции Анн Линде.