Послы США и Великобритании в Азербайджане совершили поездку в Агдам

Посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер и Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп сегодня совершили поезду в освобожденный от оккупации Агдам, - написал в своем аккаунте в Twitter специальный представитель президента Азербайджана по Агдамскому району Эмин Гусейнов.

"Сегодня послы США и Великобритании совершили совместный визит в Агдам. В ходе визита гостям показали разрушенные памятники и подробно проинформировали о плане реконструкции города", - говорится в публикации.