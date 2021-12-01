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Послы США и Великобритании в Азербайджане совершили поездку в Агдам

Послы США и Великобритании в Азербайджане совершили поездку в Агдам

Посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер и Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп сегодня совершили поезду в освобожденный от оккупации Агдам, - написал в своем аккаунте в Twitter специальный представитель президента Азербайджана по Агдамскому району Эмин Гусейнов.

"Сегодня послы США и Великобритании совершили совместный визит в Агдам. В ходе визита гостям показали разрушенные памятники и подробно проинформировали о плане реконструкции города", - говорится в публикации.

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