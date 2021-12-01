Эрдоган рассказал о стремлении повысить качество образования в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ходе своего выступления на XX заседании Совета по национальному образованию Турции, что пандемия коронавируса COVID-19 подтвердила значимость развития экономики и образования.

Глава государства отметил, что турецкое руководство в период пандемии не допускало приостановку образовательного процесса, учеба продолжалась, в том числе в онлайн-формате.

Помимо этого, он обратил внимание на значимость повышения качества образования в Турции и призвал к продолжению реформ в данной сфере. "Высоко подготовленные кадры - основа успешного развития Турции", - цитирует Эрдогана агентство Anadolu.