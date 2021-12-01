Беларусь будет получать российский газ по ценам нынешнего года

ПАО "Газпром" и правительство Беларуси сегодня подписали протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа в республику в 2022 году, - сообщила пресс-служба белорусского министерства энергетики.

"В Санкт-Петербурге сегодня состоялась встреча министра энергетики Республики Беларусь Виктора Каранкевича и посла Республики Беларусь в Российской Федерации Владимира Семашко с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. По итогам встречи подписан протокол между "Газпромом" и правительством Беларуси о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2022 году", - говорится в сообщении пресс-службы, передает РИА Новости.

Уровень цены на газ для Беларуси на 2022 год согласован исходя из условий текущего года, он составляет $128,52 за тысячу кубометров, - говорится в сообщении.