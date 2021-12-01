Правительство Украины увеличивает расходы на оборону

Кабинет министров Украины увеличил в доработанном проекте госбюджета на 2022 год расходы на национальную безопасность и оборону. Об этом свидетельствуют изменения в законопроекте о госбюджете на следующий год, опубликованные сегодня на сайте парламента.

В пояснительной записке сказано, что при доработке законопроекта ко второму чтению расходы увеличены почти на 3,699 млрд гривен ($137 млн) и составляют 323,138 млрд гривен (около $12 млрд), или 6% ВВП.