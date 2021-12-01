Кондратьев рассказал о новых генпланах кубанских городов-курортов

Создание специализированных курортных зон, предусмотренное новыми генпланами черноморских городов Кубани, позволит сделать их более привлекательными для инвесторов и вывести кубанские курорты на международный уровень, - заявил глава региона Вениамин Кондратьев.

"Сегодня и Геленджик, и Анапа и Сочи - это курорты нашей страны, и они должны развиваться. Это - лицо региона. Давайте по-честному: мы хотим же приезжать на курорт более высокого качества и комфорта. Более того мы сегодня хотим конкурировать с другими курортами. И для этого разработаны генпланы", - рассказал губернатор в ходе "прямой линии" с жителями региона, передает "Интерфакс".

Зонирование территорий, также предусмотренное генпланами, позволит создать новый облик привычных курортов: "Сочи уже стал мировым курортом, а Анапа и Геленджик застряли в 90-х. Но нам и здесь нужен прорыв", - подчеркнул губернатор.