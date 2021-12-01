Студенты-медики послушали богословов в Грозном

Религиозные деятели провели встречу со студентами Чеченского базового медицинского колледжа на тему "Нравственные ценности".

Почётными гостями мероприятия стали заместитель муфтия Чечни Арби Хабзиев и кадий Ахматовского района Грозного Умар Тайсумов.

В выступлениях затрагивались темы негативного влияния социальных сетей на нравственное воспитание молодежи, значимости почитания родителей и учителей, важности своевременного выполнения обязательных молитв. Кроме того, обсуждались основные духовные и материальные ценности нынешней молодежи

"Собравшиеся с интересом слушали, вслушивались в наставления богословов и задавали интересующие их вопросы", - отмечает "Грозный Информ".