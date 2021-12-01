Ялтинский заповедник избавили от мусора более двух десятков КамАЗов

В пресс-службе ФГБУ "Заповедный Крым" сообщили о том, что за год с территории Ялтинского горно-лесного природного заповедника было вывезено более двадцати КамАЗов мусора

"К сожалению, проблема мусора остается одной из самых острых в работе особо охраняемой природной территории", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что в 2020 году собрали 111 кубометров и 129 кубов с начала этого года.

Напомним, что при "Заповедном Крыме" действует постоянный пул волонтеров, проводящих экологические акции по очитке территории Ялтинского заповедника.