В Ереван летает самолет, названный в честь азербайджанского нефтяника

В Ереван совершает полеты самолет, названный в честь известного азербайджанского нефтяника Фармана Салманова.

Воздушное судно, выполняющее рейсы в армянскую столицу, принадлежит российской авиакомпании Utair.

Фарман Салманов родился 28 июля 1931 года в селе Морул Шамкирского района Азербайджана и проработал в Сибири больше 30 лет. При его участии в Западной Сибири было открыто около 130 нефтяных и газовых месторождений. В 1987 году он переехал в Москву на должность первого заместителя министра геологии СССР. До последних дней Салманов занимался поиском и разведкой нефти и газа в Республике Калмыкия. Он ушел из жизни 31 марта 2007 года в Москве.