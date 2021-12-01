В Баку на II Аллее шехидов похоронили погибших при крушении вертолета (ВИДЕО)

Майор Эмиль Маилов, погибший в результате крушения военного вертолета в Хызынском районе

Сегодня в Баку на II Аллее шехидов прошла траурная церемония похорон военнослужащих, погибших в результате крушения вертолета Госпрогранслужбы Азербайджана при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гарагейбат" в Хызинском районе.

Ранее в спортивном комплексе "Серхедчи" состоялась церемония прощания с ними.

На церемонии прозвучал Государственный гимн Азербайджана в исполнении военного оркестра, шехидов проводили в последний путь оружейными залпами. В церемонии похорон приняли участие члены семей шехидов, военнослужащие, официальные лица, а также представители ГПС и общественности, - передает Sputnik Азербайджан.

На II Аллее шехидов были похоронены 11 из 14 погибших военнослужащих. Трое других военнослужащих – полковник Физули Джавадов, капитан Хайям Алиев и старший лейтенант Фарид Нагиев похоронены в поселках Зиря, Амирджан и в Бейлаганском районе - решение было принято по желанию их семей.

Напомним, авиакатастрофа произошла 30 ноября около 10:40 во время учебных полетов на полигоне "Гараэйбат".