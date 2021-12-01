Неизвестные обокрали в Тбилиси магазин техники Apple

Утром 1 декабря в Тбилиси обокрали магазин "Айплюс", торгующий мобильными телефонами и техникой Apple.

На записях, сделанных камерами видеонаблюдения, видно, как двое воров примерно в 06:00 по местному времени перерезали устройство, закреплявшее защитную сетку на витрине и проникли в магазин.

В ходе нескольких минут, которые злоумышленники находились в помещении, они забрили с прилавка около 10 мобильных телефонов. Сумма ущерба на данный момент неизвестна.

Как отметила менеджер магазина Ана Худжадзе, это уже 10 случай кражи, который она застала. "Из-за этого мы смонтировали специальные жалюзи, однако, к сожалению, и они нас не защитили", - цитирует ее "Грузия Online".