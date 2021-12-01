Ставропольская "Аэро Фуд" снизила цены на воду в аэропорту Минвод

Ставропольское ООО "Аэро Фуд" снизило цены на питьевую воду, установленные им с завышением в в аэропорту Минеральных Вод после того, как получила предупреждение краевого УФАС, - говорится в сообщении ФАС России.

"В рамках проверок служба оценивает ценообразование, изучает причины возможного необоснованного повышения стоимости продуктов, в том числе, питьевой воды", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Ранее ООО "Аэро Фуд", занимая доминирующее положение на территории стерильной зоны аэропорта, установило более высокие цены на питьевую воду по сравнению с его общей зоной, в связи с чем УФАС выдало организации предупреждение о необходимости прекратить завышение розничных цен в течение 10 дней с момента получения.

ФАС России продолжит проводить мониторинг формирования цен на продукты в кафе и ресторанах аэропортов, - говорится в сообщении надзорного ведомства.