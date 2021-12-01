На Ставрополье заработала четвертая ветроэлектростанция

На Ставрополье сегодня начала поставки на оптовый рынок электроэнергии четвертая по счету Медвеженская ветроэлектростанция (ВЭС): ее установленная мощность составляет 60 МВт, - сообщили в АО "Новавинд".

"С 1 декабря 2021 года Медвеженская ВЭС в Ставропольском крае начала поставлять электроэнергию и мощность на оптовый рынок электроэнергии и мощности. Станция состоит из 24 ветроэнергетических установок", - сообщает сайт компании, передает ТАСС.

Медвеженская ВЭС стала шестым завершенным ветропарком "Новавинда" и четвертым в Ставропольском крае, ее создание от момента получения разрешения на строительство до ввода в эксплуатацию заняло менее года.