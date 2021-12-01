Путин поздравил Назарбаева с юбилеем его первого избрания президентом Казахстана

Президент России Владимир Путин поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с 30-летием со дня его избрания на высший государственный пост, сообщает пресс-служба Кремля.

"Примите сердечные поздравления по случаю знаменательной даты - 30-летия вашей победы на первых всенародных выборах президента Республики Казахстан", - говорится в поздравлении.

Далее Путин отметил вклад Назарбаева в построение и развитие двусторонних отношений России и Казахстана, стратегического партнерства и союзничества и обратил внимание на его деятельность по налаживанию взаимовыгодных интеграционных процессов на постсоветском пространстве и конструктивного сотрудничества в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур.

"Не сомневаюсь, что ваш огромный опыт государственного деятеля, обширные знания, политическая мудрость и дальновидность будут и впредь востребованы как в Казахстане, так и в международных делах", - выразил уверенность глава российского государства.