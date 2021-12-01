Из Кабула в Чкаловский летят три российских вывозных авиарейса

В Кабуле поднялись в воздух три российских самолета Ил-76, которые вывозят из столицы Афганистана граждан России, Киргизии, а также афганских студентов, обучающихся в России, - сообщили в Минобороны России.

"Три самолета военно-транспортной авиации (ВТА), которые доставили гуманитарный груз в аэропорт Кабула, закончили посадку эвакуируемых граждан и вылетели из Афганистана", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Эвакуируемых граждан самолеты ВТА России доставят на подмосковный аэродром Чкаловский, - добавили в Минобороны, отметив: военные борта совершат две дозаправки - на аэродромах Гиссар в Таджикистане и Кант в Киргизии.