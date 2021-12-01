Эндрю Корыбко: от победы Азербайджана в Карабахской войне выиграли Россия и Турция, а США проиграли

Победа освободительной азербайджанской армии в Карабахской войне на международном уровне стала также победой России и Турции над Западом. Об этом в интервью "Вестнику Кавказа" рассказал американский политолог Эндрю Корыбко, комментируя итоги завершившейся год назад Отечественной войны Азербайджана.

"Я считаю, что, помимо Азербайджана, победившего Армению на поле боя, победителями на более широком уровне также стали совместно Россия и Турция, в то время как проигравшими сторонами оказались США и в меньшей степени Евросоюз", - сказал он.

"Прошлогодние боевые действия начались по вине Армении. Четыре резолюции Совбеза ООН, требовавшие от Армении покинуть оккупированные территории Азербайджана, не выполнялись и игнорировались в течение трех десятилетий, и все это время у Азербайджана было право освободить свои территории. Когда начались бои, Армения с позиции слабости и отчаяния пыталась вовлечь в конфликт Россию", - напомнил эксперт, как обстояли дела осенью 2020 года.

При этом работа над вовлечением России в Карабахскую войну проводилась по инициативе армянской диаспоры на Западе. "Никол Пашинян пришел к власти через "бархатную революцию", затеянную ультранационалистами армянской диаспоры в США и Франции. Через Фонды Сороса они полностью проникли в армянское общество, особенно после "революции". По сути, им удалось сделать в Армении то, что пытался устроить в Турции Фетхуллах Гюлен. Диаспора и подтолкнула Армению к опасной и гибельной ситуации, в результате которой началась освободительная военная кампания Азербайджана", - обратил внимание Эндрю Корыбко.

Ради вовлечения России в Карабахскую войну были организованы теракты в Гяндже. "В ходе войны по Гяндже несколько раз запускались ракеты – не по месту боевых действий, не по зоне конфликта, а по мирному городу в 60 км от фронта. Армения заявила, что стреляла по азербайджанским военным, но есть же снимки, где видно, что удары наносились по жилым домам. Зачем? Чтобы Азербайджан нанес симметричный удар по территории Армении и Ереван мог потребовать: "Россия, ОДКБ, вмешайтесь!". Точно так же армянская диаспора хотела, чтобы Турция вступила в войну на стороне Азербайджана и пошла крупная эскалация боевых действий", - отметил он.

"Разумеется, этого хотела не вся армянская диаспора в США и Франции, а ее ультранационалистическая и идеологизированная фракция. Я считаю, она в итоге проиграла. Цель же была – спровоцировать войну России и Турции, но мы видим, что Россия и Турция координируют свои действия в регионе. США пытались и все еще пытаются внести раскол между Турцией и Россией через гибридную войну, но у них ничего не получается. Происходит это благодаря ответственным действиям властей двух стран, прежде всего президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Они смогли показать, что Россия и Турция, будучи историческими соперниками в прошлом, эффективно сотрудничают на благо своих народов", - сказал американский эксперт.

"Таким образом, в регионе сработала глобальная стратегия России, нацеленная на то, чтобы стать балансирующей силой в Евразии. Причем Москва преуспела не только на Южном Кавказе, но и в отношениях с Турцией, Анкара теперь является один из ее стратегических партнеров", - заключил Эндрю Корыбко.