Хабиб Нурмагомедов оценил достижения президента UFC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему нравится то, чего достиг президент UFC Дана Уайт со своим промоушеном.

При этом он не упустил возможности подшутить над лысиной главы UFC.

"В первую очередь я бы хотел отметить, что у меня есть волосы на голове. Вот я смотрю на фото Даны, когда он только начинал с UFC. А сейчас у него нет волос. Понимаете, о чем я?", - сказал Хабиб в интервью YouTube-каналу ESPN.

По его словам, в этом смысле он не хочет быть таким, как Уайт.

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 поединках. В конце марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.