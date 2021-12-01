Кремль дал оценку решению ряда регионов смягчить меры по COVID-19

Регионы действуют в соответствии с той ситуацией, которая есть на текущий момент, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, оценивая решения ряда регионов смягчить ограничения по коронавирусу.

"Конечно же, любые ограничения так или иначе оказывают негативное влияние на экономику, доставляют неудобства людям, это совершенно очевидно", - констатировал он.

Далее представитель Кремля отметил, что в том случае, если наблюдаются тенденции по улучшению динамики эпидемиологической, то отмена ограничений возможна.

В то же время Песков обратил внимание на то, что все системы готовы к тому, чтобы принимать необходимые меры для борьбы с новыми возможными угрозами.