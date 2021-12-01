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ВОЗ поддержала старт переговоров по соглашению для предотвращения пандемий

ВОЗ поддержала старт переговоров по соглашению для предотвращения пандемий

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила проект решения о старте переговоров по вопросу международного соглашения для предотвращения пандемий в будущем. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на представителя ВОЗ.

По его данным, данная инициатива нашла поддержку среди 194 стра-членов ВОЗ.

Представитель Австралии Салли Мэнсфилд, что представленный текст - результат широких дискуссий, откровенного обмена мнениями и компромиссов.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 262 млн, из них более 5,2 млн человек скончались.

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