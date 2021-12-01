Ежегодная пресс-конференция Путина пройдет 23 декабря в очном формате

Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина запланирована на 23 декабря и пройдет в очном формате, - сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин проведет ежегодную пресс-конференцию 23 декабря. Это будет очная пресс-конференция, журналисты смогут свободно задавать вопросы главе государства в обычном, как это всегда бывает, режиме", - рассказал Песков, передает ТАСС.

"Будем проводить это мероприятие важное в условиях продолжающейся пандемии, поэтому главным ведомством, к которому мы все должны прислушиваться и рекомендации выполнять, является Роспотребнадзор. Мы будем следовать всем требованиям", - отметил Песков, добавив, что из-за этого пресс-конференцию перенесут из Центра международной торговли в Манеж.

Количество участников пресс-конференции будет ограничено, свободной аккредитации на нее не будет.