Часть Элисты осталась без электричества из-за обрыва проводов ЛЭП

В нескольких микрорайонах столицы Калмыкии сегодня произошло аварийное отключение подачи электроэнергии, - сообщает официальный сайт мэрии Элисты.

"Из-за сильных порывов ветра скоростью до 30 м/с частично обесточенными после обрыва проводов на воздушных линиях оказались некоторые районы Элисты и пригородные поселки", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Аварийно-восстановительными работами занимаются бригады Элистинского РЭС калмыцкого филиала "Россети Юг", работы ведутся в оперативном режиме и продолжатся до полного восстановления энергоснабжения, - отмечается в сообщении.