Непогода оставила без света более 31 тыс человек

Штормовой ветер привел к аварийному отключению электроснабжения в 21 населенном пункте в Ставропольском крае, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, уточнив, что под отключение попали более 31 тыс человек.

В экстренном ведомстве отметили, что усиление ветра наблюдается в Ставропольском крае с утра среды в Изобильненском, Ипатовском, Новоалександровском, Шпаковском, Грачевском, Апанасенковском, Арзгирском, Левокумском округах и городе Ставрополе.

"Ветер повалил множество деревьев. Повреждены ограждения, заборы, частично раскрыты и незначительно повреждены крыши бюджетных учреждений", - сообщил на своей странице в Instagram глава Новоалександровского округа Сергей Сагалаев, отметив, что сельскохозяйственных предприятиях повреждения схожие, хранилища зерна не пострадали.

В настоящее время в регионе действует штормовое предупреждение.