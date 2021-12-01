Источник: страны Евросоюза согласовали пятый пакет санкций в отношении Беларуси

Постоянные представители 27 стран Европейского союза одобрили пятый пакет санкций в отношении руководства Беларуси. Об этом сообщил 1 декабря источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС.

"Послы ЕС на встрече сегодня утром одобрили пятый пакет санкций, который включает около 25 физических и юридических лиц", - цитирует его ТАСС.

Дипломат отметил, что 2 декабря данное решение, как ожидается, будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу.

Напомним, 15 ноября верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Борель заявил, что пятый пакет санкций ЕС против белорусских властей согласован и будет введен в действие в ближайшие дни.