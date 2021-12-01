Молния воспламенила провода ЛЭП в Сочи

Молния, попавшая в провода линии электропередачи в сочинском микрорайоне Блиново, повредила ЛЭП и спровоцировала воспламенение ее проводов, - сообщили в пресс-службе "Кубаньэнерго".

"Молния попала в воздушную линию электропередачи. Электропровода восстанавливают", - рассказали в ведомстве, передает РИА Новости.

Ситуацию усугубляло то, что полыхающие электропровода располагались в нескольких метрах от жилых домов.

Силы спасателей для тушения огня не привлекались, на месте работали электрики "Кубаньэнерго", обесточившие загоревшиеся провода, - сообщили в ГУМЧС России по Краснодарскому краю.

Скольких жителей курорта оставило без света ЧП, в сообщении не указывается. Время завершения восстановительных работ пока не определено.