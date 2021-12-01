Работа теплотрассы нарушена в поселке Адыгеи из-за штормового ветра

Глава администрации Яблоновского городского поселения Тахтамукайского района Адыгеи Заурдин Атажахов сообщил о нарушении в работе теплотрассы из-за штормового ветра. Отмечается, что отопление было отключено в двух многоквартирных домах.

По его словам, причиной сбоя стало падение поваленного ветром дерева на теплотрассу. "Два многоквартирных дома по улице Совхозной остались без тепла. Ведутся восстановительные работы, их планируется завершить к 15:00 мск", - приводит слова собеседника ТАСС. Уточняется, что в домах проживает около 50 семей.

Ранее сообщалось, что ГУ МЧС по Адыгее объявило экстренное предупреждение из-за комплекса метеорологических явлений. Уточняется, что неблагоприятные погодные условия сохранятся в регионе до конца 1 декабря.