ЦБ Турции готовит масштабные валютные интервенции в поддержку лиры

На фоне рекордного падения турецкой лиры Центробанк Турции заявил сегодня о проведении прямых валютных интервенций в турецкую валюту – сегодня утром ее курс продолжил падение на фоне ожидаемого в середине декабря нового снижения ставки, лира в очередной раз обновила исторический минимум – 13,71 за $1.

"По причине нездорового ценообразования, которое наблюдается в отношении валютных курсов, производится непосредственное вмешательство в продажу валюты на рынке", - сообщил регулятор, передает РИА Новости.

Напомним, за текущий год турецкая валюта подешевела более чем на 45%, а 23 ноября поставила новый антирекорд, упав на 16% - это максимальное ее падение за последние 20 лет, произошедшее после того, как 18 ноября Центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 15% с 16%.