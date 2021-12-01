Москва рассчитывает на продолжение сотрудничества с Вашингтоном в космосе

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия рассчитывает на продолжение сотрудничества с США в космической отрасли на взаимовыгодной основе.

"Я хотел бы выразить надежду, что наше практическое сотрудничество [с США в космической отрасли], которое имеет глубокую историю и много десятилетий эффективно развивается, что оно продолжится на взаимовыгодной и взаимоуважительной основе", - цитирует его ТАСС.

Напомним, в середине ноября замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что не видит в отношениях РФ и США оттепели. По его словам, участившиеся в последнее время контакты Москвы и Вашингтона - это "имитация бурной деятельности" с американской стороны.