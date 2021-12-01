В Краснодаре восстановлена работа электротранспорта

Специалисты устранили последствия падения деревьев на контактную линию электротранспорта в Краснодаре, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Ранее сообщалось, что штормовой ветер в краевой столице повалил деревья на контактные линии трамваев и троллейбусов. Это привело к сбоям в работе общественного транспорта.

Также в региональном ГУ МЧС сообщали, что сегодня в регионе продолжают действовать четыре экстренных предупреждения по формированию смерчей, волнению моря и лавиноопасности в Сочи, а также по сильным осадкам по всей территории региона.