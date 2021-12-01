Пятая волна коронавируса может прийти в Россию в январе

Очередная волна коронавируса может начаться в России во второй половине января, считает генеральный директор контрактно-исследовательской компании "КЭГ", иммунолог Николай Крючков.

"Пятая волна должна была быть и без нового штамма, но "омикрон" может дать всплеск в том случае, если у него, действительно настолько высокая заразность <...> Реально где-то во второй половине января мутация начнет сказываться", - заявил иммунолог в беседе с Ura.ru.

Он полагает, что подъем заболеваемости будет плавным.

В ближайшее время ученые будут изучать омикрон-штамм. "До нового года должен быть режим повышенной готовности. Мы не должны ждать, пока что-то выясним, а потом думать, так как это уже будет бессмысленно", - пояснил Крючков.