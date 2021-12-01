В НАТО подтвердили решение, принятое на Бухарестском саммите
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия являются ближайшими партнерами Североатлантического альянса, которые вносят вклад в миссии и стремятся к членству.
"Альянс остается верным решению, принятому на Бухарестском саммите - Мы также остаемся приверженными оказанию политической помощи Грузии и Украине", - сказал Столтенберг на заседании НАТО, на которое приглашены министры иностранных дел Грузии и Украины Давид Залкалиани и Дмитрий Кулеба.
Он отметил, что на саммите, проведенном в июне в Брюсселе, члены НАТО выразили твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и Украины.
Напомним, встреча министров иностранных дел стран НАТО проходит в Риге 30 ноября - 1 декабря.