В НАТО подтвердили решение, принятое на Бухарестском саммите

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия являются ближайшими партнерами Североатлантического альянса, которые вносят вклад в миссии и стремятся к членству.

"Альянс остается верным решению, принятому на Бухарестском саммите - Мы также остаемся приверженными оказанию политической помощи Грузии и Украине", - сказал Столтенберг на заседании НАТО, на которое приглашены министры иностранных дел Грузии и Украины Давид Залкалиани и Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что на саммите, проведенном в июне в Брюсселе, члены НАТО выразили твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и Украины.

Напомним, встреча министров иностранных дел стран НАТО проходит в Риге 30 ноября - 1 декабря.