Лавров: ареал проживания россиян займет почти все мировые регионы

Если покрасить карту мира в разные цвета в соответствии с ареалом проживания россиян, они займут почти все регионы, - заявил сегодня, комментируя карту тюркского мира, подаренную президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я не вижу ничего зазорного в том чтобы поддерживать связи с соплеменниками... И у нас есть такой ареал из наших соплеменников и наших соотечественников, мы тоже можем покрасить карту мира в определенные цвета, придавая им различную тональность. Это, во-первых, все постсоветское пространство, это, конечно же, огромное количество наших соотечественников, представляющих народы СССР, в Германии, в других странах Европы, в Израиле, в США, в Латинской Америке, Аргентина та же", - сказал он, выступая в Совете Федерации, передает РИА Новости.

Напомним, карту Эрдогану подарил на встрече глава националистической Партии национального движения (ПНД) Турции Девлет Бахчели: в "тюркский мир", по его версии, вошли часть регионов юга России, Восточная Сибирь, а также Балканы, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, а также часть территорий Монголии и Ирана.