AZAL начинает ежедневно летать между Москвой и Баку

"Азербайджанские авиалинии" с 1 декабря приступают к выполнению ежедневных прямых рейсов между Москвой и Баку.

"С 1 декабря авиаперевозчик "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) начинает выполнять регулярные рейсы по маршруту Москва (VKO) - Баку - Москва (VKO)", - сообщает пресс-служба аэропорта Внуково.

Вылет из Москвы будет осуществляться в 22:55 (мск). Время в пути - 2 часа 35 минут.

В терминал A необходимо приезжать минимум за три часа до вылета. Также перед бронированием билетов и непосредственно перед вылетом рекомендуется внимательно ознакомиться с правилами въезда в Азербайджан.