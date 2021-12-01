Узбекистан вводит карантин для прибывающих из-за угрозы омикрона

Власти Узбекистана решили ввести обязательный десятидневный карантин для всех, кто прибывает из ряда стран, в которых выявлен новый штамм коронавируса омикрон.

Карантин ждет тех, кто приезжает в республику из Египта, Австрии, Бельгии, Германии, Великобритании, Израиля, Дании, Италии, Нидерландах, Чехии, а также Австралии. Карантин можно пройти дома или в отеле за свой счет.

Кроме того, приезжающие из-за границы должны иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия, либо пройти экспресс-тест в пункте прибытия.

Также, в рамках борьбы с распространением омикрона, Узбекистан запретил авиасообщение со странами Африки и Гонконгом.