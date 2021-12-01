Иран вернулся к теме ратификации Каспийской конвенции

Тегеран в своих контактах с Москвой активно возвращается к обсуждению вопроса ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, - заявил сегодня на правительственном часе в Совете Федерации глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Прикаспийский саммит, проходивший в астраханском Кремле, оказался продуктивным - заложил основу для завершения работы над Конвенцией о правовом статусе Каспийского моря, которую ратифицировали уже четыре страны. Остался только Иран, они попросили паузу, потому что у них была предвыборная кампания, сейчас мы к этой теме возвращаемся", - поведал министр, пояснив, что, согласно документу, пять прикаспийских государств берут на себя всю полноту ответственности за происходящее на этом пространстве, а на Каспийском море не допускается присутствие вооруженных сил иностранных государств.

"Это очень своевременное решение, учитывая те аппетиты, которые некоторые наши западные коллеги испытывают ко всему постсоветскому пространству и особенно в отношении Каспийского моря", - добавил Лавров.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, Иран, понимая выгоды вступления в силу Каспийской конвенции, стремится к тому, чтобы ее ратификация была консенсусной. "У Ирана с самого начала, как только 25 лет назад эти переговоры начали зондироваться, а потом проводиться, была заинтересованность прояснить ситуацию и не остаться на полях обсуждения, быть активной стороной и прийти к соглашению. Сейчас большая часть пути пройдена, остается последний рывок, связанный с ратификацией. Тут, насколько я понимаю, у иранцев, которые вообще очень не любят спешить, что всегда видно в переговорах, есть два вопроса", - прежде всего сказал он.

"Во-первых, нельзя сказать, что есть полный консенсус в парламенте и политических кругах Ирана в отношении того, насколько учтены все иранские интересы. Насколько этот фактор тормозит ратификацию, сказать трудно, так как он зависит от соотношения сил. Во-вторых, Каспийская конвенция – документ замечательный, но рамочный, и многое зависит от того, каким образом будут в практическом плане определяться конкретные проекты. Опыт пока не очень большой по этому направлению, и у иранцев тоже идет достаточно интенсивный диспут в отношении того, как реально все будет происходить. Эти факторы способствуют определенной паузе между подписанием Конвенции и выходом Ирана на ее ратификацию", - сообщил Андрей Бакланов.

"Также надо понимать, что Иран – государство довольно интенсивной политической борьбы. Знаковая Каспийская конвенция, одна из самых важных для Ирана, не может не использоваться в политической борьбе, и это неизбежно дополнительно осложняет ситуацию. С другой стороны, три года прошло со дня подписания Конвенции, это более чем достаточный срок. Насколько я понимаю, Сергей Викторович Лавров и другие участники этого процесса посылают месседж иранским коллегам, что настало время завершить все то, что было совместно наработано за четверть века по этому направлению, и поставить точку, а дальше реализовывать все на практике", - заключил дипломат.