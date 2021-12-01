Двое граждан Ирана погибли от угарного газа в Тбилиси

Двое мужчин погибли, отравившись угарным газом в Тбилиси. Погибшие – граждане Ирана.

Стало известно, что в доме, где были найдены тела мужчин, был установлен водонагреватель с открытой камерой сгорания.

"Во время осмотра в квартире оказался водонагреватель с открытой камерой сгорания, который мы сняли. Установка водонагревателя с открытой камерой сгорания в закрытом пространстве запрещена", – отметил сотрудник быстрого реагирования компании Tbilisi Energy Тариел Гвиниашвили.

Также в компании сообщили, что площадь, где произошел инцидент, имеет коммерческую регистрацию и была произвольно превращена в жилую, передает Sputnik Грузия.