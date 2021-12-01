Ингушетия получит дополнительные средства на погашение кредитов

Минфин РФ выделит Ингушетии дополнительно 1 млрд 250 млн рублей, чтобы поправить финансовое положение региона и справиться с задолженностью по кредитам, - сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Только что вице-спикер СФ Николай Журавлев доложил о том, что Минфин согласился с позицией Совфеда, просьбой республики Ингушетии, и согласился выделить дополнительно 1,25 млрд рублей на то, чтобы поправить финансовое положение региона и справиться с задолженностью по кредитам", - сказала спикер, передает РИА Новости.

Напомним, сенаторы сегодня на заседании палаты обсуждали проект постановления по итогам прошедших в Совфеде Дней Ингушетии.