Дети просят Деда Мороза "заморозить" коронавирус

В письмах к Деду Морозу из Великого Устюга дети в этом году все чаще просят "заморозить" коронавирус.

В пресс-службе главного Деда Мороза России сообщили, что пока поток детских писем небольшой - 1,5-2 тыс в сутки. Как и в прошлом году, почти половина детских писем сейчас связаны с электроникой - наушники, планшеты, ноутбуки и смартфоны. "Также есть детские просьбы о том, чтобы Дедушка Мороз "заморозил" COVID", - добавили в пресс-службе.

Взрослые тоже пишут Деду Морозу, примерно 30% писем приходит от совершеннолетних. "Взрослые желания менее материальны. В первую очередь, это здоровье. Кто-то просит семейного счастья и хорошую жену, высокую заработную плату", - рассказали помощники Деда Мороза.

С 1 декабря почта Деда Мороза заработала в почтовых отделениях "Почты России". "Опустить письмо с желанием в специально оформленный к празднику почтовый ящик можно с 1 по 31 декабря уходящего года", - говорится в сообщении.

Письма принимаются не только на имя Деда Мороза из Великого Устюга, но и его коллегам из разных регионов страны. Точный адрес каждого волшебника можно узнать на стенде возле почтового ящика.

Почта Деда Мороза вскоре появится в Московском зоопарке, в музее им.Арсеньева во Владивостоке, на главной площади Ставрополя.