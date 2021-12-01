В Чечне сокращается число заболевших COVID-19

В Чечне наблюдается снижение заболеваний коронавирусом, сообщил зампред республиканского правительства Эльхан Сулейманов ходе совещания Чечни Рамзана Кадырова, посвященного вопросам реализации нацпроектов.

"Мы наблюдаем уменьшение поступления в медучреждения пациентов с COVID-19 в среднем в сутки на 13 человек. При этом уменьшается количество тяжелых форм течения болезни", - сказал он, отметив, что также уменьшилась смертность на протяжении последних трех недель.

Далее он отметил, что вопросы снабжения лекарственными препаратами и кислородом находятся под контролем и больницы готовы к любому развитию событий, связанному с возможностью распространения нового штамма коронавируса – "омикрон".