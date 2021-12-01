В России выявили еще 32 837 случаев COVID-19

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили 32,8 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 32 837 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 350 (7,2%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 2 757, Петербурге - 2 419, в Московской области - 2 008. В Краснодарском крае новых случаев 868, в Ставропольском крае - 470, в Крыму - 439, в Дагестане - 176, в Кабардино-Балкарии - 108, в Адыгее - 89, в Северной Осетии - 88, в Ингушетии - 88, Чечне - 87, в Карачаево-Черкесии - 81.

Суточный прирост составил 0,34%, общее число инфицированных в России достигло 9 669 718 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 35 679 человек, за весь период - 8 364 932 человека.

Умерли за сутки 1 226 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 276 419 человек.