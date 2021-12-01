Выжившие в крушении вертолета офицеры рассказали о трагедии

Выжившие в крушении вертолета Ми-17 офицеры Госпогранслужбы Азербайджана полковник-лейтенант Эмиль Джафаров и капитан Рамиль Адилов рассказали о пережитом ими.

Вертолет разбился во время посадки, и всех его пассажиров выбросило из салона, - рассказал в интервью азербайджанскому телеканалу РЕАЛ ТВ полковник-лейтенант Эмиль Джафаров.

"Вертолет предусмотрен для транспортировки 24 человек, на борту находились 16, да и ветер тоже не был особенно сильным - погода, как обычно. Однако машина внезапно стала терять высоту и через несколько секунд врезалась в землю", - отметил офицер, добавив: командир экипажа полковник Физули Джавадов был пилотом первого класса, а Ми-17 - один из самых универсальных вертолетов в мире. Помимо этого, перед полетом вертолет прошел техническую проверку.

Второй выживший при крушении - капитан Рамиль Адилов – поведал, что вертолет внезапно потерял управление при заходе на посадку: "Машина рухнула с высоты и ударилась о землю. Все заняло буквально секунды. Когда я пришел в сознание, то увидел, что я уже в больнице", - сообщил военный, также отметив, что никакого постороннего вмешательства не было.