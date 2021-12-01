Крым ждет резкое потепление

Резкое потепление ждет Крым, на полуострове прекратятся дожди, снегопады и ураганный ветер. Об этом сообщила начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

По ее словам, сегодня на полуострове прогнозируются небольшие осадки, ослабление ветра. "Завтра и послезавтра - теплая погода, погода резко меняется. Только будет юго-западный ветер, но не такой скорости. 2 и 3 декабря - без осадков", - сказала она

"4 и 5 декабря - снова усиление ветра юго-западного, не такой скоростью, но приличной будет - 15-20 м/с, временами дождь. Вот, что нас ждет, стихия закончилась", - цитируют Любецкую ТАСС.

В настоящее время столбики термометров в Симферополе показывают плюс 5 градусов, снег прекратился. В четверг в регионе прогнозируется до плюс 13 градусов, в пятницу и субботу - до плюс 14.