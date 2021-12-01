В Сочи задержали преступника, который скрывался 22 года

Правоохранители задержали в центре Сочи россиянина, который скрывался от следствия 22 года.

"Оперативники УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с краснодарскими коллегами и сотрудниками полиции задержали мужчину, который скрывался от правоохранительных органов с 1999 года", - сообщает пресс-служба ФСИН в среду.

Все эти годы мужчина по поддельным документам жил в Абхазии и Краснодарском крае.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали на Виноградной улице в Сочи. Проверка по отпечаткам пальцев подтвердила личность разыскиваемого", - пояснили в пресс-службе.

Уроженец Ленинградской области 22 года назад, будучи должностным лицом, совершил два преступления, связанные с мошенничеством и сбытом наркотиков. В 1999 году он был освобожден под залог после предварительного следствия. Скрывшись, мужчина изготовил поддельные документы и поселился в Абхазии.

В сентябре 2008 года Киришский городской суд заочно приговорил беглеца к 5,5 годам лишения свободы беглец по статьям 159 и 228 УК РФ (мошенничество, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств).