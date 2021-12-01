В Раде анонсировали фундаментальное послание Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступит в Верховной раде (парламенте) с посланием о внутреннем и внешнем положении страны – оно будет носить фундаментальный характер, и за ним последуют достаточно серьезные изменения в жизни общества, - рассказал депутат Рады от партии "Слуга народа", глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

"Речь президента будет очень фундаментальной. Будет очень много того, чего не ожидают. Я думаю, что много кто будет, возможно, шокирован, удивлен, но эта речь - это не просто для конституции и выполнения конституционного долга президента. Это фундаментальный акт, за которым последуют достаточно серьезные изменения в обществе", - рассказал Гетманцев в эфире канала UkrLive, не уточнив, о чем именно будет говорить президент.

Правительственный квартал Киева, где находятся здание Рады, резиденция президента и Дом правительства, уже оцеплен сотрудниками правоохранительных органов, здесь ограничен проезд транспорта, а некоторые улицы перегорожены военными грузовиками.