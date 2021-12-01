В Крыму снят ряд ограничений, введенных из-за коронавируса

В Крыму снят запрет на работу объектов общепита в ночное время при наличии у всего персонала QR-кодов, говорится в изменениях, внесенных в указ главы республики о режиме повышенной готовности.

Уточняется, что предприятиям, готовым работать в ночное время с учетом обозначенных требований, необходимо направить обращение в произвольной форме на имя главы республики с приложением всех подтверждающих документов.

Ранее работа мест общественного питания в республике была запрещена с 23.00 до 08.00.