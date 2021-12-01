Врач назвал три фактора легкого пробуждения зимой

О том, как легче просыпаться зимой, рассказал кандидат медицинских наук, вице-президент национального общества по сомнологии и медицине сна, врач-сомнолог клинического центра первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Михаил Полуэктов.

По словам эксперта, на пробуждение влияют продолжительность сна, мотивация и свет.

"Первая составляющая бодрого пробуждения - это достаточное количество сна. Вторая - достаточное количество стимуляции, особенно световой. Третья - это мотивация", - перечислил он.

Спать нужно от семи до девяти часов, просыпаться лучше в период окончания темного времени суток. Утром необходимо стимулировать организм, включить яркий свет. "Если есть возможность, музыку включать. Делать физические упражнения, варить кофе, ощущать его возбуждающий, стимулирующий запах. Любые мероприятия, стимулирующие наш головной мозг, будут полезны, для того чтобы бодрость быстрее к нам пришла. Действительно показано, что наши внутренние часы реагируют именно на световые сигналы", - рассказал Полуэктов.

Мотивация - третий фактор легкого пробуждения. "Нужно настраиваться на великие дела, чтобы хотелось вставать, хотелось включаться в эту замечательную жизнь. Поэтому придумывайте себе занятия поинтереснее на утро, чтобы вам было интереснее просыпаться и этим заниматься", - добавил сомнолог.