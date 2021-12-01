В Армении за сутки коронавирус выявлен у 502 человек

За минувшие сутки в Армении выявлено 502 новых случая заражения коронавирусом, - говорится в сообщении Национального центра контроля и профилактики заболеваний.

Умерли за минувшие сутки 43 пациента. Всего с начала пандемии в стране число подтвержденных случаев заражения коронавирусом составило 339 020, а общее число смертей от болезни – 7 610. Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составило 1447, один из них - за минувшие сутки), - передает Sputnik Армения.

Всего в стране от болезни вылечились 317 765 человек, сейчас на лечении в стационарах находятся 12 198 человек.

Напомним, карантин из-за пандемии в стране продлен до 20 декабря 2021 года, а следующим решением правительства – до 20 июня 2022 года.