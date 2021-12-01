В Казахстане выпустят банкноту номиналом 20 тысяч тенге

Нацбанк Казахстана выпускает юбилейную банкноту в 20 тыс тенге.

Банкноту украсит изображение Елбасы Нурсултана Назарбаева. Выпуск новой банкноты посвящен 30-летию независимости республики.

"Основные изображения на лицевой стороне – государственные символы Республики Казахстан, голографическое изображение портрета первого президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева, монумент "Қазақ Елі", как символ независимости и государственности Казахстана, триумфальная арка "Мәнгілік Ел", фрагмент казахского национального орнамента по мотивам убранства традиционного жилища казахов", - сообщает Нацбанк.

Уникальная юбилейная банкнота содержит деметализированную полосу по всей вертикали и голографические изображения номинала, логотипа 30-летия Независимости и факсимиле главы государства Касым-Жомарта Токаева. Банкнота имеет 27 защитных элементов.

Оборотная сторона банкноты содержит портрет Назарбаева, панорамный вид Нур-Султана и резиденции Акорды.

Юбилейная банкнота обязательна к приему по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан.