Турция призвала НАТО отказаться от санкций против России

Санкции против России – не метод решения проблем, и Турция не поддерживает их, - заявил сегодня на встрече министров иностранных дел стран НАТО, проходящих в Риге, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"По нашему мнению, санкции не решат проблему, как не решили их в прошлом. Мы видели, как вводились санкции против разных стран, в том числе и против Турции, но это не решает проблемы", - подчеркнул глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Для того, чтобы удержать правильный баланс в отношениях с Россией, нужны другие методы: "Если вместо санкций мы выбираем сдерживание России, то оно должно быть целенаправленным. Но мы верим в правильный баланс между сдерживанием и диалогом. Сами по себе санкции не решат вопрос помощи Украине или другой стране", - отметил Чавушоглу.