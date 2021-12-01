В Грузии выявили свыше 850 тыс случаев коронавируса

За минувшие сутки в Грузии коронавирус подтвердился у 4 459 человек.

Общее число инфицированных составило 850 102, сообщается на сайте StopCov.

За сутки вылечились 3 957 человек, с начала пандемии – 792 158. Умерли за сутки 65 пациентов, за все время - 12 054.

За сутки сделано 51 321 теста, доля инфицированных из общего числа протестированных за сутки составил – 8,69%, за последние 14 дней – 8,91%.

В карантине находится 41 человек, в стационарах наблюдаются 6 545, в ковид-гостиницах остаются 1 125 человек.